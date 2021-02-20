Не каждой по паре: в Волгоградской области мужчин меньше, чем женщин

В Волгоградской области мужчин от общей численности населения 46,4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградцев ждут три выходных в честь Дня защитника Отечества. 23 февраля с праздником уже принято поздравлять не только тех, кто служил в армии, а всех мужчин. В преддверии праздничного дня в Волгоградской области посчитали, сколько проживает мужчин. Оказалось, что их меньше, чем представительниц прекрасного пола. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, в регионе почти 1 миллиона 155 тысяч мужчин. Это на 7,2% меньше, чем женщин.

63% волгоградцев находятся в трудоспособном возрасте, пенсионеров-мужчин в области чуть больше 17%. Еще 20% - это мальчишки и подростки. В основном сильный пол проживает в городской местности, а не в сельской – 76% против 24%. Средний возраст мужчин в Волгоградской области 38,7 лет. Самым старшим районом считается Руднянский, где средний возраст 42,3 года. Зато самый молодой район – Палласовский. Там мужчинам в среднем 35,5 лет.

650 мужчин Волгоградской области перешагнули рубеж в 95 лет. А 94 долгожителя отметили вековой юбилей.