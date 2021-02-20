В Волгограде столкнулись автобус и троллейбус: пострадал кондуктор

Благо, что в момент ДТП в салонах не было пассажиров, иначе жертв могло быть больше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 20 февраля, опять в Волгограде произошла авария с участием общественного транспорта. И не с маршруткой, как чаще бывает. Нет. В Советском районе столкнулись автобус и троллейбус. В итоге – на линиях минус две единицы транспорта, а кондуктор – в больнице.

Случилось это примерно в час дня на разворотном кольце, расположенном на Площади имени Куйбышева. Водитель автобуса №65 не пропустил троллейбус №9, который как раз свернул на кольцо. Эту информацию «КП-Волгоград» подтвердили в мэрии. Уточнив, что пассажиров в салонах транспорта в момент ДТП не было. Но кондуктор во время столкновения не удержалась и все-таки получила травму. Медики, прибывшие на место аварии, диагностировали у нее ушиб руки.

- Оба транспортных средства получили повреждения. У троллейбуса и у автобуса деформированы обшивка передней части кузова, - сообщают в администрации Волгограда. Но заверили, что остальной транспорт продолжает работу на маршрутах в штатном режиме.