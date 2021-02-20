На юге Волгограда незаконно работал асфальтобетонный завод

В Волгограде были прецеденты, когда незаконно строились высотные дома, но на этот раз незаконно построился асфальтобетонный завод. Оказывается производство успешно, при этом нелегально, работало в Кировском районе. И только после вмешательства прокуратуры, нелегальную постройку снесли.

На завод, расположенный на улице Промысловая, нагрянула с проверкой прокуратура. Стали проверять законность его размещения, и выяснилось, что владелец не оформил право на "прихваченный" земельный участок. О нарушении правоохранители и Облкомимущество уведомили администрацию Кировского района. Однако, никаких мер по демонтажу незаконной постройки никто так и не предпринял. Тогда прокурор Кировского района подал иск в суд с требованием демонтировать оборудование по изготовлению асфальтовой смеси.

- Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время судебное решение исполнено, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Кроме того, департаментом муниципального имущества администрации Волгограда взыскал с собственника завода 1 миллион 200 тысяч рублей за неосновательное обогащение за пользование земельным участком.