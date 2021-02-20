Семь человек умерли от COVID-19 за сутки в Волгоградской области

Все волгоградцы скончались в ковидных госпиталях. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще 7 человек убил коронавирус – такие данные опубликовал за последние сутки оперативный штаб Волгоградской области. Среди умерших именно от COVID-19 на этот раз в основном пенсионеры, три женщины от 62 до 75 лет и четверо мужчин, младшему из которых было 50 лет. По официальным данным, у всех семерых помимо коронавируса и двусторонней пневмонии были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, на этот раз жертвами ковида стали 62-летняя волгоградка и 65-летний волжанин, которые пытались лечиться самостоятельно и вызвали скорую лишь через неделю после заболевания. Такая же история у 63-летней жительницы Руднянского района, у 50-летнего жителя Новоаннинского и у 74-летнего мужчины из Жирновского.

75-летняя волжанка обратилась к врачу спустя три дня. А скончавшийся от коронавируса 67-летний житель Котово пошел к врачу только тогда, когда ему стало совсем плохо. Спасти его медики тоже не смогли.

Общее число заболевших коронавирусом в Волгоградской области на сегодня приближается к 48 тысячам человек, выздоровевших более 45 тысяч.