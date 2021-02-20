Суд в Волгоградской области отправил в колонию двух блогеров за избиение мужчины

Двоюродные братья отправятся в колонию строго режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд в Волгоградской области отправил в колонию двух двоюродных братьев, которые во время съемки видеооблога избили мужчину. Конфликт случился в рабочем поселке Светлый Яр 15 сентября 2018 года. Габибулла Габибуллаев и Магомед Далгатов на улице Сидорова интересовались у прохожих, как они относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Разговоры они записывали на камеру мобильного телефона для своего блога. Во время общения с супружеской парой возник конфликт, которые перерос в избиение. Габибуллаев и Далгатов били мужчину руками и ногами по голове и спине, после чего убежали.

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, в том числе черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Сегодня, 20 февраля, Светлоярский районный суд вынес приговор. 25-летний Габибуллаев проведет 6 лет в колонии строго режима. 23-летний Долгатов получил 5,5 лет «строгача». Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.