Всюду взрывы и стрельба: в Волгоградской области начались учения ЮВО

Отличившимся защитникам Родины губернатор вручил грамоты и благодарственные письма Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Калачевском районе Волгоградской области снова гремят выстрелы и взрывы. Но переживать не стоит. На полигоне Прудбой 20 февраля начались традиционные военные сборы. В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие Южного военного округа демонстрируются свои навыки по обеспечению безопасности. Умения военных сегодня оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вместе с руководителями силовых структур региона, личным составом воинских частей, соединений и спецподразделений глава региона провел совместный полевой выезд.

- Вы полностью выполняете задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий Президент нашей страны. Я уверен, что части и соединения Вооруженных Сил Южного военного округа, дислоцированные на территории Волгоградской области, и впредь будут выполнять задачи на самом высоком организационном уровне, - обратился к военнослужащим Андрей Бочаров.

Защитники Родины после показательных выступлений продемонстрировали боевую мощь страны. Военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений показали возможности современного вооружения. А отличившиеся военные, а также сотрудники правоохранительных, контрольно-надзорных органов, силовых ведомств и специальных служб получили почетные грамоты и благодарственные письма.