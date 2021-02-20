В Волгограде убийца подростка из «Ералаша» сядет в тюрьму на 9 лет

Фото со страниц друзей погибшего подростка

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 21-летнего волгоградца. Его признали виновным в убийстве, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Молодой человек в январе прошлого года ударил ножом подростка. Трагедия разыгралась 29 января у одного из кафе на улице Новодвинской. У парней произошел конфликт из-за того, что они столкнулись плечами на улице. В итоге они начали драться. В этот момент один из них достал нож и ударил им противника в шею и спину.

Мальчика без сознания на скорой помощи доставили в больницу. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на старания медиков, спустя непродолжительное время он скончался, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Известно, что подросток снимался несколько раз в «Ералаше». Его воспитывали бабушка и тетя. В тот вечер, когда произошел смертельный конфликт, он возвращался с учебы из колледжа.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживала прокуратура Дзержинского района. Расследование проводило региональное Следственное управлением СКР. Вину убийца признал частично. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.