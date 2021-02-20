Выехал на встречку и отправил трех человек в больницу: в Волгограде иномарка влетела в «десятку»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ежедневно в Волгограде и области автомобилисты бьются в ДТП. К сожалению, не обходится без пострадавших. Вечером 19 февраля на проспекте Университетском в Советском районе областного центра 25-летний водитель за рулем «Honda Accord» напротив дома №4 по улице Стадионной выехал на встречную полосу. Во встречном направлении ехал «ВАЗ-21101», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Произошло сильнейшее столкновение лоб в лоб. И если виновнику ДТП медпомощь не потребовалась, то 33-летнюю женщину-водителя «десятки», а также ее пассажирок 32-х и 67-ми лет с травмами увезли в больницу.

Два человека пострадали в аварии в Ворошиловском районе. В пятницу утром 57-летний мужчина, управляя «Chevrolet Niva», на улице Нижневартовской выезжал со второстепенной дороги на улицу Нежданова. При этом водитель не пропустил автомобиль, который двигался по главной. В итоге произошло столкновение с другой «Нивой». В ней были 47-летний водитель и 35-летняя пассажирка, которым потребовалась госпитализация.

ДТП на улице Неждановой. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне в Волгограде произошли еще два ДТП с пострадавшими. Молодого водителя «ГАЗели» увезли в больницу после столкновения с фурой в Кировском районе. А в Ворошиловском районе на видео попал удар «Skoda Octavia» и «Citroen C4» на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянской и Иркутской. Госпитализировали двух человек.