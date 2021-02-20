В Волгограде автотранспортное предприятие №7 продает ненужную базу

Продажа базы не отразится на работе общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское автотранспортное предприятие №7» решило продать одну из своих производственных баз. Организации оказался ненужным объект в Кировском районе, расположенный на улице имени Генерала Шумилова. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, последние полтора года база площадью 26 тысяч квадратных метров не была задействована. Поэтому «ВПАТП №7» объявило электронный аукцион на ее продажу.

В распоряжении предприятия сейчас находятся еще две базы - на улице Гороховцев в Тракторозаводском районе и на улице Гремячинской в Красноармейском. Их достаточно для выпуска автобусов на маршруты с конечных остановок, расположенных в этих районах.

В мэрии добавили, что продажа объекта в Кировском районе не повлияет на деятельность «ВПАТП №7». Зато позволит уйти от дополнительных расходов на его содержание, в том числе от коммунальных платежей.