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В Волгограде автотранспортное предприятие №7 продает ненужную базу

Полтора года объект уже не используется
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Продажа базы не отразится на работе общественного транспорта

Продажа базы не отразится на работе общественного транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское автотранспортное предприятие №7» решило продать одну из своих производственных баз. Организации оказался ненужным объект в Кировском районе, расположенный на улице имени Генерала Шумилова. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, последние полтора года база площадью 26 тысяч квадратных метров не была задействована. Поэтому «ВПАТП №7» объявило электронный аукцион на ее продажу.

В распоряжении предприятия сейчас находятся еще две базы - на улице Гороховцев в Тракторозаводском районе и на улице Гремячинской в Красноармейском. Их достаточно для выпуска автобусов на маршруты с конечных остановок, расположенных в этих районах.

В мэрии добавили, что продажа объекта в Кировском районе не повлияет на деятельность «ВПАТП №7». Зато позволит уйти от дополнительных расходов на его содержание, в том числе от коммунальных платежей.