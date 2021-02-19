Депутаты Волгоградской облдумы запретили брать себе в помощники родственников

Больше у депутатов не будет помощников-родственников. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 19 февраля, на заседании Волгоградской облдумы депутаты одобрили изменения в положение о помощнике депутата. Теперь народным избранникам официально запрщено брать на работе себе в помощники своих родственников, в том числе и супруг (супругов).

В постановлении, в частности, сказано, что помощниками депутатов, которые исполняют обязанности на платной основе не могут быть родители, дети, браться и сестры, а также супруги парламентариев.

Напомним, соответствующие изменения депутаты вынуждены были внести после того, как прокуратура в ходе проверки выявила, что сразу несколько парламентариев устроили к себе помощницами собственных жен, и платили им зарплату из бюджета. Отметим, что получали супруги по 40 тысяч рублей в месяц, при этом каждая из них еще трудилась помимо этого на основном месте работы, а одна еще и была предпринимателем. Именно прокуратура настояла поставить под запрет подобные факты.