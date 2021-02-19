Стало известно расписание самолетов из Волгограда в Брянск

О том, что в 2021 году планируется запустить прямые авиарейсы по маршруту Волгоград-Брянск, говорили давно. А сегодня авиакомпания Азимут, которая и будет осуществлять эти полеты, открыла продажу билетов на ближайшие рейсы. Итак, стало известно, что самолеты из Волгограда в Брянск будут отправляться два раза в неделю. Полеты стартуют в апреле 2021 года. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани.

- Полеты будут выполняться по вторникам и субботам. Вылетать из Брянска самолеты будут в 10.45, прилетать в Волгоград в 14.40. Время в пути составит 1 час 30 минут, - уточняют в авиакомпании.

Билеты уже в продаже. Стоимость перелета – от 888 рублей.

Напомним, что со 2 июня в расписании волгоградского аэропорта также появятся маршруты Волгоград-Анапа, Волгоград-Симферополь и Волгоград-Сочи.

Международное авиасообщение из Волгограда пока не открыли.