Два человека в больнице: в Волгограде на видео попала авария возле «ТЮЗа»

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 19 февраля в Ворошиловском районе Волгограда рядом с «ТЮЗом» случилось жесткое столкновение двух иномарок. В 15.55 на улице Рабоче-Крестьянская автомобиль «Skoda» поворачивал на улицу Иркутская, не убедившись, что во встречном направлении нет других машин. В этот момент на зеленый сигнал светофора на перекрестке прямо ехал «Citroen». Водители не смогли избежать мощного удара, от которого французскую иномарку отбросило в дорожные ограждения и на тротуар. Скорая помощь увезла в больницу пассажира «Citroen» и водителя «Skoda».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, которое попало на камеры видеонаблюдения. Тем временем, на Рабоче-Крестьянской и Иркутской собрались пробки.