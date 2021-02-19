Просился домой: бывшего руководителя волгоградских приставов оставили в СИЗО

Владимир Евстигнеев. Фото: УФССП по Волгоградской области.

Обвиняемый во взятке бывший руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов Волгоградской области Владимир Евстигнеев продолжит сидеть в СИЗО. Его адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Однако Волгоградский областной суд не стал менять решение Центрального райсуда, выслушав участников процесса и изучив материалы уголовного дела. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, рассказали "КП-Волгоград" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, что после возбуждения уголовного дела Владимир Евстигнеев был под домашним арестом. Однако он неоднократно нарушал запреты, звоня по телефону. Тогда суд после ходатайства Следственного управления СКР по региону отправил бывшего главного пристава области в СИЗО.

Напомним, Владимира Евстигнеева обвиняют в получении крупной взятки. Он хотел провести махинацию вместе с главой волгоградского управления Росимущества Юрием Ефимовым. Но их разоблачило областное УФСБ. Бывший руководитель УФССП хотел через подставное лицо купить арестованную дорогостоящую иномарку, выставленную на торги. Комиссионный сбор в 7% от стоимости машины Владимир Евстигнеев заставлял заплатить директора фирмы, которая занималась торгами арестованного имущества. Директору фирмы он обещал, что никаких штрафов и иных санкций за нарушения не будет. Юрий Ефимов выступал посредником, ему суд запретил выполнять определенные действия. Ему вменяют пособничество во взяточничестве.