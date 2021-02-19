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В Волгограде банду, заработавшую на икре и осетрах 20 миллионов рублей, отправили за решетку

Четверых членов ОПГ приговорили к колонии, еще двое отделались условным сроком
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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При обыске у них изъяли 130 туш осетра и более 20 кило икры. Фото УФСБ по Волгоградской области.

При обыске у них изъяли 130 туш осетра и более 20 кило икры. Фото УФСБ по Волгоградской области.

Сегодня суд вынес вердикт шестерым волгоградцам, которые устроили «бизнес» на подпольной продаже черной икры и рыбы осетровых пород. Меньше, чем за год (с с августа 2018 года по апрель 2019-го) эти «предприниматели» заработали десятки миллионов рублей. Сегодня четверо из них отправятся за решетку, еще двое отделались условным сроком. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Почти год волгоградцы торговали запрещенной продукцией. Фото УФСБ по Волгоградской области.

Почти год волгоградцы торговали запрещенной продукцией. Фото УФСБ по Волгоградской области.

Суд посчитал достаточными доказательства вины членов группировки, которые собрали следователи.

- Четверых отправили в колонию общего режима на сроки от 3,5 до 4 лет. Еще двоим суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы: 7 месяцев исправительных работы и 3 года условно с испытательным сроком на тот же срок, - уточняют в ведомстве.

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