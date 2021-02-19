В Волгограде банду, заработавшую на икре и осетрах 20 миллионов рублей, отправили за решетку

При обыске у них изъяли 130 туш осетра и более 20 кило икры. Фото УФСБ по Волгоградской области.

Сегодня суд вынес вердикт шестерым волгоградцам, которые устроили «бизнес» на подпольной продаже черной икры и рыбы осетровых пород. Меньше, чем за год (с с августа 2018 года по апрель 2019-го) эти «предприниматели» заработали десятки миллионов рублей. Сегодня четверо из них отправятся за решетку, еще двое отделались условным сроком. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Почти год волгоградцы торговали запрещенной продукцией. Фото УФСБ по Волгоградской области.

Суд посчитал достаточными доказательства вины членов группировки, которые собрали следователи.

- Четверых отправили в колонию общего режима на сроки от 3,5 до 4 лет. Еще двоим суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы: 7 месяцев исправительных работы и 3 года условно с испытательным сроком на тот же срок, - уточняют в ведомстве.