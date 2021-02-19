Волгоградские чиновники через суд хотят изъять кинотеатр «Юбилейный»

Восстанавливать кинотеатр не планируют Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Долгие годы на юге Волгограда продолжает разрушаться здание бывшего кинотеатра «Юбилейный», которое является объектом культурного наследия. Но его внешний вид не может радовать глаз. Раньше «Юбилейный» был популярным местом среди жителей Красноармейского района. А теперь объект представляет жуткое зрелище. Здание кинотеатра принадлежит ООО «Плюс». И власти решили изъять его, а также земельный участок у частной компании. Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области обратился с иском в Арбитражный суд. Но восстанавливать «Юбилейный» власти не собираются. Областная администрация планирует перепродать «Юбилейный» на публичных торгах.

Рассмотрение дела состоится 10 марта 2021 года, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда. Пока суд запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области осуществлять регистрационные действия по переходу прав, установлении ограничений в использовании в отношении здания кинотеатра и земельного участка. Также региональный комитет государственной охраны объектов культурного наследия хотел, чтобы владельцу «Юбилейного» нельзя было самостоятельно либо через своих представителей осуществлять действия на отчуждение, установление ограничений в использовании объектов. Однако в этом арбитражный суд отказал.

Отметим, в 2017 году суд обязал ООО «Плюс» провести реставрацию кинотеатра. Однако новую жизнь он так и не получил.