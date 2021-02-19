Полиция Волжского разыскивает мужчину за попытку ограбления банка

Фото - скрин видео с камеры наблюдения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молодой человек в синей куртке зашел в отделение банка (в помещение, где стоят банкоматы) уже глубокой ночью. Зашел явно не деньги с карты снять: в руках у него была монтировка. На записи с камеры наблюдения видно, как парень попытался вскрыть стеклянную дверь, ведущую в банк, но не смог. Тогда он просто разбил ее монтировкой. После чего зашел в отделение, походил, но.. ничего не взяв, вышел обратно.

Случилось это еще 9 февраля 2021 года. Но по «горячим» следам полиция не смогла разыскать странного преступника, так как молодой человек был в маске.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Полиция просит помощи у волгоградцев в розыске преступника, - обращаются в ГУ МВД по региону к землякам.

Кого разыскивают: мужчина, на вид лет 30, рост примерно 175 сантиметров, худощавого телосложения.

В день совершения преступления был одет в куртку синего цвета с капюшоном и темные брюки. На руках у него были светлые перчатки, на лице – маска.

- Если вам что-либо известно о личности подозреваемого, просьба сообщить дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому по телефонам: (8443) 41-56-56, 41-56-92 или 02, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.