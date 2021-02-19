Волгоградца отправили в колонию за то, что довел жену до суицида

В Быковском районе Волгоградской области 36-летнего местного жителя приговорили к реальному лишению свободы за то, что он довел супругу до суицида. Как выяснили впоследствии правоохранители, этот нелюдь больше полугода - издевался над женой в прямом смысле этого слова: унижал, избивал и даже выгонял из дома. Женщина терпела, но ее психическое состояние ухудшалось. Однажды, ее терпению пришел конец и она попыталась свести счеты с жизнью.

- Женщину спасли только благодаря своевременным действиям родственников и медицинских работников, - говорят в волгоградской областной прокуратуре.

Это они ходатайствовали на том, чтобы отправить изверга за решетку. Ему вменили статью «доведение до покушения на самоубийство».

- С учетом мнения прокуратуры суд приговорил волгоградца к 2,6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщают в ведомстве. Уточнив, что приговор еще в законную силу не вступил.