На юге Волгограда «ГАЗель» протаранила фуру: есть пострадавший

Молодой водитель не выдержал дистанцию и спровоцировал ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Днем 19 февраля Вторая Продольная магистраль в Кировском районе Волгограда застыла в огромной пробке. Вереница из машин растянулась на несколько километров - от улицы Курчатова до Санаторной. А все из-за аварии, которая произошла на улице 64 Армии. Там столкнулись два грузовика. Есть пострадавшие.

- Авария произошла примерно в 12.10. 20-летний водитель грузовой «ГАЗели» направлялся из Красноармейского в сторону Советского района, и, видимо, так разогнался, что не смог вовремя остановиться перед затормозившим впереди грузовиком «Вольво», - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Удар был такой силы, что кабину грузовичка буквально расплющило о фуру.

- В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил серьезные травмы, его на «скорой» увезли в больницу, - уточняют в региональном Главке.

Водитель «Вольво» отделался испугом.