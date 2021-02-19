В Волгограде завершились берегоукрепительные работы

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде завершились работы по укреплению правого берега. Строительство шло на протяжении полутора лет в районе жилой застройки улиц имени Маршала Чуйкова и Химической. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Росводресурсов, новая берегоукрепительная конструкция способна выдерживать сильные нагрузки, а также избежать разрушения и размыва.

- На территории, которую удалось обезопасить, проживает более 1345 горожан, расположены объекты инфраструктуры. Проведенные берегоукрепительные работы помогут избежать ущерба порядка 2,025 млрд, который мог нанести сильный паводок, - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Проект реализовывался в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 - 2020 годах». Федеральный центр поддержал инициативу губернатора Андрея Бочарова. На берегоукрепление потратили 922 миллиона рублей. Теперь в Волгограде появился новый участок набережной, где можно построить автодорогу и прогулочную территорию.