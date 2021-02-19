Предложили купить икону: в Волгограде из дома пенсионера украли крупную сумму денег

Воры украли у пожилого волгоградца 130 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде доверчивый пенсионер лишился крупной сумму денег из-за доверчивости. 81-летний житель Центрального района впустил в свою квартиру двух неизвестных мужчин. Они предложили купить икону. Пожилой волгоградец согласился. Он вышел из комнаты, а в этот момент преступники нашли и украли 130 тысяч рублей. Только когда мужчины ушли, пенсионер обнаружил пропажу денег. С заявлением он обратился в полицию, где составили фоторобот одного из воров.

Фоторобот одного из подозреваемых в краже. Фото: УМВД России по городу Волгограду

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду, оба подозреваемых славянской внешности. Один из них среднего телосложения, возраст 22-25 лет, рост 170 сантиметров. Он был в черных куртке и шапке, также с собой у него была черная сумка. Второй вор худощавого телосложения, 25 лет, рост 180 сантиметров. На нем были черные куртка и шапка.

В МВД просят волгоградцев, которые могли видеть подозреваемых, сообщить в дежурную часть по телефону (8442) 93-01-11. Гарантируют анонимность и конфиденциальность.