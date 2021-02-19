В Волгоградской области 20 февраля электрички будут ходить по расписанию рабочего дня

Пригородные поезда поменяют расписание из-за Дня защитника Отечества Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Текущая рабочая неделя у волгоградцев, как и у всех россиян, будет шестидневной. Зато потом наступят сразу три выходных из-за празднования Дня защитника Отечества. Поэтому в расписании пригородных поездов в Волгоградской области внесли изменения. В субботу, 20 февраля, электрички будут ходить по графику «рабочего дня», а 22 и 23 февраля – по расписанию «выходного дня», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Также некоторые пригородные поезда изменят в ближайшие дни изменят свое расписание. 20 февраля в путь выйдут дополнительные электрички:

- № 6671 Волгоград-1- Ложки, отправлением со станции Вологоград-1 в 16:46, прибытием на станцию Ложки в 19:05.

- № 6672 Ложки - Волгоград-1, отправлением со станции Ложки в 19:24, прибытием на станцию Вологоград-1 в 21:13.

- № 6811 Волгоград-1 - Качалино, отправлением со станции Волгоград-1 в 16:22, прибытием на станцию Качалино в 17:39.

- № 6813 Качалино – Петров Вал, отправлением со станции Качалино в 17:41, прибытием на станцию Петров Вал в 19:53.

21 февраля в Приволжской железной дороге назначили курсирование дополнительных поездов:

- № 6812 Петров Вал - Качалино, отправлением со станции Петров Вал в 5:49, прибытием на станцию Качалино в 8:02.

- № 6814 Качалино – Волгоград-1, отправлением со станции Качалино в 8:03, прибытием на станцию Волгоград-1 в 9:20.

23 февраля на линию отправятся электрички:

- № 6809 Качалино – Петров Вал, отправлением со станции Качалино в 8:46, прибытием на станцию Петров Вал в 10:59.

- № 6806 сообщением Петров Вал - Качалино, отправлением со станции Петров Вал в 15:07, прибытием на станцию Качалино в 17:19.