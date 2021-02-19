В Волгограде 23 февраля прогремит праздничный салют

Салют жители Волгограда увидят 23 февраля. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

По традиции 23 февраля в День защитника Отечества праздничные салюты прогремят в десяти городах Юга России. Не станет исключением и город-герой Волгоград. Салютные расчеты Южного военного округа (ЮВО) произведут 30 залпов с перерывом в 30 секунд. Начнется салют 23 февраля 2021 года в Волгограде в 21 час по московскому времени, которое недавно вернули в регионе.

- При проведении салютов будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Также салюты 23 февраля устроят в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, Ставрополе и Владикавказе, а также в Новороссийске, Севастополе, Симферополе и Керчи. А в Каспийске палить из салютных установок артиллеристы будут с кораблей ВМФ. Всего военные Южного военного округа израсходуют около трех тысяч различных боеприпасов.