Волгоградку оштрафовали на 15 тысяч за посещение ТРЦ без маски

За игнорирование перчаточно-масочного режима штрафы составляют от одной до 30 тысяч рублей Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перчаточно-масочный режим в Волгоградской области никто не отменял. Во всех местах массового пребыванию людей обязательно нужно надевать средства индивидуальной защиты. За этим следят, и нарушителей наказывают штрафами. А они бывают немаленькими. В Волгограде оштрафовали женщину на 15 тысяч рублей за то, что она была без маски в торгово-развлекательном центре «Ворошиловский». Волгоградка не ускользнула от глаз сотрудников Роспотребнадзора, которые составили на нее протокол.

Решение о наказании нарушительницы перчаточно-масочного режима принял Ворошиловский районный суд. Постановление вступило в силу, сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Наказание вышло суровым, потому как обычно за подобные нарушения штрафы составляют 1-2 тысячи рублей. Но максимальная сумма может быть и 30 тысяч.

Отметим, в регионе каждый день на жителей и предпринимателей межведомственные комиссии составляют административные протоколы за нарушения санитарных требований. 18 февраля выявили 114 нарушений соблюдения мер безопасности. А с марта в области увеличится число лиц, которые смогут составлять протоколы на игнорирующих перчатки и маски. Это начнут делать чиновники комитета архитектуры и градостроительства.