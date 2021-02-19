В Волгограде восстановили движение скоростного трамвая

СТ вновь работает. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С утра многие волгоградцы не смогли добраться на работу привычным способом из-за того, что остановилось движение скоростных трамваев от Дворца спорта до Центрального стадиона. С 11 часов утра 19 февраля 2021 скоростной трамвай вновь ходит на всем протяжении действующего маршрута – от Ельшанки до стадиона «Монолит».

Ходили скоростные трамваи по урезанному маршруту более двух часов. Метротрам Волгограда работал только на подземном участке – от Ельшанки до Европа сити молл. Жителям города предложили пересесть на троллейбус. Теперь волгоградцы могут доехать маршрутом СТ от Ельшанки до Монолита.

Напомним, до конечной на ВГТЗ трамваи не ходят с осени, на этом участке меняют рельсы и шпалы, чтобы сделать движение СТ более комфортным и практически бесшумным.