Скоростной трамвай в Волгограде временно ходит только под землей

СТ временно ходит только до "Европы". Фото: Андрей МИРЕЙКО

Утром 19 февраля 2021 в Волгограде у Мамаева кургана встали скоростные трамваи. Движение электротранспорта в Краснооктябрьском и Центральном районах остановлено в обе стороны на участке от Центрального стадиона до Дворца спорта из-за отсутствия напряжения в трамвайной контактной сети. До устранения технологического нарушения скоростной трамвай Волгограда временно работает только в границах подземной части маршрута метротрама. Скоростные трамваи разворачиваются на кольце и уходят обратно в подземку, как это было во время ЧМ-2018.

- Скоростной трамвай временно работает в измененных границах «Ельшанка – ТРК «Европа Сити-молл», - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Пока скоростные трамваи ходят только под землей, волгоградцы из Краснооктябрьского района для того, чтобы добраться в центр, могут воспользоваться троллейбусом. На их движение ситуация не повлияла.

Обновление. Движение СТ восстановлено.