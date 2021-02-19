В ДТП с участием двух иномарок на трассе в Волгоградской области погиб ростовчанин

Авария в Быковском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне, 18 февраля, в Волгоградской области случились две смертельные аварии – в Быковском районе и в Волжском. 61-летний ростовчанин ехал за рулем «Mercedes-Benz C 200» по трассе «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград» в 20.20. Он решился на обгон и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там двигался внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado» под управлением 38-летнего мужчины. Удар был сильнейший, после которого «Toyota» вылетела с дороги, а «Mercedes» стал похожим на груду металла. К сожалению, водитель немецкой легковушки погиб на месте. Водителя внедорожника увезла скорая помощь.

Утром в четверг в Волжском 65-летний мужчина, управляя машиной «Nissan Almera», на бульваре Профсоюзов сбил женщину. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, она переходила проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. Пострадавшую увезли в больницу, где позже она скончалась.