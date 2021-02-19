В Волгоградской области глава сельского поселения может сесть в тюрьму за смерть девочки в фонтане

Фонтан, где произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела о гибели 9-летней девочки. Она умерла от удара тока в фонтане в станице Березовской Даниловского района. Трагедия случилась 5 июля 2020 года. Следователи допрашивают подозреваемых. Они установили преступную халатность и оказание опасных услуг, которые допустил глава сельского поселения.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник, летом 2018 года в нарушение норм федерального законодательства глава сельского поселения без проведения аукциона и разработки проектной документации заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в сельском парке станицы Березовской. Работы сделали быстро, но некачественно. В течение двух лет объект был опасен для жителей станицы. В чаше электропроводка была без механической защиты. А погружной насос не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях. Не было в фонтане и устройства автоматического отключения питания.

К сожалению, некачественная конструкция привела к трагедии 5 июля 2020 года. 9-летняя девочка со своей подругой гуляли по парку. Одна из них уронила свою кепку в фонтан. Школьница попыталась достать ее, но получила сильнейший удар током, как только оказалась в воде. Она скончалась на месте происшествия. Следствие получило все доказательства причастности подозреваемых к смерти ребенка, скоро им предъявят обвинение.