В Волгограде перекрыта улица Пархоменко из-за ремонта теплотрассы

Авария на теплопроводе произошла еще 17 февраля. Фото: КВ

Авария на теплотрассе на улице Пархоменко в центре Волгограда произошла два дня назад. В пятницу, 19 февраля «Концессии» приступят к замене прохудившегося отвода обратного трубопровода. Из-за этого улицу Пархоменко до 13.00 19 февраля 2021 перекроют для транспорта на участке от улицы Двинской до улицы Ткачева. А несколько домов Центрального района останутся без отопления.

- Основной объем работ специалисты выполнят днем, когда большинство потребителей будут отсутствовать дома, - рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения».

Как только коммунальную аварию устранят, бригады пустят тепло в дома волгоградцев и закопают траншею на дороге. Автомобилистам придется потерпеть неудобства еще несколько дней: с 19 до 22 февраля 2021 на улице Пархоменко сузят проезжую часть. Проезд будет открыт в обоих направлениях. Ну а латать асфальт на этой улице в очередной раз коммунальщики будут уже весной.