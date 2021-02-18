Волгоградец накопил на самолет, организовав бизнес на обналичивании маткапитала

Мошенники заработали миллионы на теневом бизнесе, и ла лайнер хватило, и на элитные иномарки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Санкт-Петербурге сотрудники УЭБиПК, полиции, УФСБ и прокуратуры раскрыли преступную схему, по которой семеро «товарищей» обналичивали материнский капитал. Пятеро из этой группировки – жители Волгоградской области, в том числе и организатор ОПГ, двое – из Питера. Сколько времени они так работали, сейчас выясняют следователи. Но заработали на этом немало. Например, у организатора этого «бизнеса» нашли в собственности частный самолет, а у подельников – элитные иномарки.

- В ходе обысков у преступников изъяли три три автомобиля премиум-класса, деньги в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также флешки, документы, печати и иные предметы, которые имеют доказательственное значение для расследования уголовного дела, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что волгоградец, который и организовал бизнес, уже был ранее судим за мошенничество.

- Действовали по схеме: маткапитал через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. Мошенники заключали фиктивные договоры с владельцами маткапиталов, потом передавали их в пенсионный фонд для получения выплаты. Затем обналичивали деньги: часть получали сотрудники кооператива, часть – клиент, - рассказывает Ирина Волк.

На данный момент волгоградец-организатор ОПГ и пять его сообщников уже отправили в СИЗО, один соучастник находится под домашним арестом, еще один – на подписке о невыезде.