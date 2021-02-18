Бывший вице-премьер Волгоградской области Павел Крупнов хочет избавиться от судимости

Павел Крупнов курировал здравоохранение при губернаторе Сергее Боженове, попался на "откате" при ремонте онкодиспансера. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бывший вице-премьер Волгоградской области Павел Крупнов, которого поймали на взятке в 17 миллионов рублей и посадили на 5 лет за решетку, вдруг вновь оказался на слуху. Имя экс-чиновника «всплыло» в Астрахани. Именно там, он подал ходатайство о снятии с себя судимости на основании статьи 400 УПК РФ. Дело рассматривают в Ленинском райсуде Астрахани (по месту жительства экс-чиновника).

Напомним, Павел Крупнов курировал при губернаторе Волгоградской области Сергее Боженове самые значимые сферы – образование и здравоохранение. Именно на медицине и нажился. Если точнее – на раковых больных.

Как установило следствие, Крупнов распорядился найти подрядчика на ремонт онкодиспансера, который согласится получить контракт за «откат» в размере 10%. Сумма контракта, к слову, составляла 170 миллионов рублей. На него завели уголовное дело, сначала за взяточничество, потом переквалифицировали на «мошенничество». Суд приговорил его к 5 годам колонии. Сегодня Крупнов уже на свободе, и теперь пытается «отбелить» свою биографию.