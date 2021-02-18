«Поздно обратился в больницу»: от коронавируса умер 35-летний житель Волжского

Фото администрации ВО.

Этому мужчине из Волжского было всего 35 лет. Да, он был диабетиком, и знал, что находится в группе риска по коронавирусу, но надеялся, что молодой организм сам справится с инфекцией. Ах как он ошибался.

- Мужчина обратился за медпомощью только на 5-й день с начала болезни. До этого лечился дома сам. Когда его обследовали, у него уже была двухсторонняя пневмония. В срочном порядке волжанина госпитализировали в больницу №3, но, несмотря на все уислия медиков, он скончался, - констатируют в региональном оперштабе.

Всего сегодня, 18 февраля, оперштаб добавил в летальный список коронавируса шестерых волгоградцев. В числе жертв 5 мужчин и одна женщина. Среди них и 42-летний волгоградец. Он тоже сильно опоздал с лечением – вызвал «скорую» на 10-й день, когда было уже совсем худо.

- Пациент страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и мочевыделительной системы, - отмечают в оперштабе.

Ковид вызвал осложнения и его не спасли.

Опоздала с лечением и 60-летняя жительница Фроловского района (пошла в больницу лишь на 5-й день), и 69-летний житель Городищенского района, и 85-летний пенсионер из Волгограда. Шестым в этом списке стал 82-летний житель Среднеахтубинского района. Он хоть и лечился с первого дня под наблюдением медиков, но ковид оказался сильнее.