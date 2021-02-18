Под Волгоградом новый детсад открыли с нарушениями

Фото администрации ВО.

Новые детские сады в Волгоградской области строят впопыхах, стараясь отчитаться о достижениях. А потом вскрываются аферы и нарушения. Например, сегодня прокуратура региона сообщила о том, что в Городище детский сад разрешили открыть даже без заключения Госстройнадзора.

Детсад в Городище на проспекте Ленина построили чуть больше, чем за год. Согласно контракту подрядчик должен был сдать объект в эксплуатацию в декабре 2020-го. Здание построили, а вот из чего и как, проверить не успели. Но, чтобы не нарушить сроки, администрация района выдала разрешение на ввод в эксплуатацию указанного объекта.

- Как установила прокуратура, это было сделано в отсутствии необходимого заключения строительного надзора. За что главу Городищенского района привлекли к административной ответственности. Решением Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, - сообщают в областной прокуратуре.

Напомним, что после сдачи нового детсада в Волжском, выяснилось, что при его строительстве украли порядка 2 миллионов рублей. Нашли нарушения и на строительстве детсада в Тракторозаводском районе Волгограда: на одного из подрядчиков уже завели уголовное дело.

Отметим, что все эти детсады строятся в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».