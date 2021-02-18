Угонщик элитных иномарок из Волгограда пять лет скрывался в Чехии

Сегодня из Чехии экстрадировали волгоградца, которого разыскивали у нас за угон элитных иномарок. Этот мужчина не просто воришка, он собрал преступную группировку, которая успела угнать два автомобиля премиум-класса. Его сообщников поймали «на горячем», а вот организатор умудрился сбежать за границу. Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области объявили его в международный розыск. И вот недавно его нашли в Чехии. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Чешской Республики волгоградца вернули на родину.

- Еще в декабре 2015-го он вместе с сообщниками, используя технические средства, похитил две элитных номарки. Машины перегнали в арендованные специально для них гаражи в Камышине Волгоградской области. Оттуда на арендованном грузовике с полуприцепом-рефрижератором эти иномарки должны были переправить в другой регион России. Но угонщиков задержали как раз во время погрузки машин, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организатору преступной группы, который успел сбежать, обвинение предъявили заочно. Пять лет его искали.

- Сегодня в Праге его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, - уточняет Ирина Волк.