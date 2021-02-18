Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел очередное заседание регионального оперштаба

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Ситуация в регионе последние две недели относительно стабильная. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое сегодня в режиме видеоконференцсвязи провел руководитель области Игорь Артамонов.

В связи со снижением уровня заболеваемости продолжается поэтапное сокращение числа коек в инфекционных госпиталях и возвращение стационаров к профильной деятельности. Завтра, 19 февраля, начнет работу хирургический корпус Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Вчера полностью освобожден от пациентов инфекционный госпиталь в поселке Матырский, а с 1 марта там будет работать в прежнем режиме терапевтический стационар, откроются кардиологическое и неврологическое отделения, а также отделение реабилитации.

Как доложил на заседании заместитель главы области Александр Ильин, сегодня в регионе продолжают функционировать пять инфекционных госпиталей общей мощностью 1480 коек. Свободный коечный фонд в среднем составляет 26%, при этом рассматривается возможность его дальнейшего сокращения. На амбулаторном лечении находятся 2433 человека. Больным выписано 23,4 тыс. рецептов на общую сумму около 15,7 млн рублей. Обеспечен нормативный охват населения ПЦР-тестированием. На 17 февраля он составил 208,8 на 100 тыс. жителей.

Игорь Артамонов отметил, что снижающееся число заболевших новой коронавирусной инфекцией внушает пока еще сдержанный оптимизм. «Надеемся, что нового всплеска инфицированных не будет, но резко сокращать количество коек в инфекционных госпиталях пока не будем. И некоторые ограничения на массовые мероприятия в регионе еще продолжают действовать. Мы внимательно прислушиваемся в этом вопросе к рекомендациям главного санитарного врача по Липецкой области. И продолжаем массовую вакцинацию для выработки устойчивого иммунитета к COVID-19», - подчеркнул Игорь Артамонов.