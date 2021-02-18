Первое поражение: «Ротор» крупно проиграл «Рубину»

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» провел второй матч на заключительном сборе в Белеке. Соперником команды стал казанский «Рубин» под руководством волгоградца Леонида Слуцкого. Напомним, что в тренерском штабе клуба из Татарстана также работает лучший бомбардир сине-голубых за всю историю Олег Веретенников. Для «Ротора» результат встречи позитивным не вышел – 0:3

В стартовом составе у сине-голубых вышли Игорь Обухов, Сергей Макаров, Олег Кожемякин, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Сергей Серченков, Олег Алейник, Евгений Песегов, Зурико Давиташвили, Камиль Муллин, Андрес Понсе. Если сравнивать всех соперников волгоградцев на сборах, то «Рубин» самый серьезных из них. В первом тайме сине-голубые были вынуждены большую часть времени обороняться. Подопечные Александра Хацкевича, в свою очередь, старались угрожать оппонентам через контратаки.

На 37-й минуте травму получил Юрий Логвиненко, который не смог продолжить встречу. Его заменил Соломон Кверквелия. Насколько серьезную травму получил один из последних новичков команды, пока неизвестно. А первый тайм остался без забитых мячей, хотя моменты для голов, особенно у казанцев, были.

После перерыва у «Ротора» произошли три замены. Иван Маевский вышел вместо Камиля Муллина, Данил Степанов сменил Сергея Серченкова. Место в воротах занял Йосип Чондрич. И на 50-й минуте ему пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. Казанцы удачно разыграли штрафной удар. Причем последним мяча коснулся Олег Кожемякин. Он по ходу второй 45-минутки уступил место на поле Азату Байрыеву, а Кверквелию заменил Седрик Гогуа. И именно из-за ошибки ивуарийского защитника «Рубин» забил второй гол. Мяч срезался с ноги у Гогуа, после чего Денис Макаров буквально расстрелял Чондрича. Через несколько минут Седрик покинул поле, прихрамывая. Видимо, играть он пока не готов. А под занавес встречи «Рубин» довел счет до разгромного, забив после штрафного. 0:3 – первое поражение «Ротора» на зимних сборах. В следующем матче в Турции волгоградцы 20 февраля сыграют с белорусским «Торпедо-БелАЗ».