Баба-огонь: в Волгограде выберут самую красивую куклу-Масленицу

Фантазию волгоградцев при изготовлении чучел на конкурс не ограничивают. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году масленичная неделя припадает с 8 по 14 марта. Кроме блинов, по традиции, многие волгоградцы делают к завершению праздника чучело, которое принято сжигать на прощеное воскресенье. А в Волгограде прижилась еще одна традиция – проводить конкурс на лучшую масленичную куклу. Этот год исключением не станет: уже сегодня МУК «Волгоградконцерт» начал прием заявок на участие в конкурсе «Масленица-Краса 2021».

- Принять участие может каждый, причем как индивидуально, так и коллективами. Фантазию конкурсантов не ограничивают, но есть два условия: кукла должна быть не менее полутора метров высотой, и обязательно должна быть устойчивой (чтобы ее могли представить в экспозиции), - уточняют организаторы. - В костюме приветствуется наличие традиционных народных мотивов, но образ может быть и полностью авторским.

Кстати, за оригинальное название куклы – отдельный приз.

Заявки на конкурс принимают до 9 марта, а итоги подведут 14 марта. Лучшие работы получат призы.

- В состав конкурсной комиссии, которая будет оценивать куклы, вошли художники и мастера прикладного творчества. Особое внимание они будут уделять тому, насколько авторы Масленицы соблюдали традиции русской культуры. Также будут оценивать оригинальность замысла и выразительность его воплощения.

Положение и форму заявки на участие в конкурсе можно найти на сайте МУК «Волгоградконцерт».