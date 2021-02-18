Поскандаливший с волгоградцами чиновник уволился

После конфликта с жителями Волгограда, которые накануне пришли в городской ДЮЦ на разбор причин завышенных платежей по отоплению, уволился заместитель главы Центрального района Волгограда Андрей Андриевский. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, сегодня оскандалившийся чиновник написал заявление об увольнении «по собственному желанию».

Напомним, перед началом встречи властей с жителями чиновник районной администрации в грубой форме начал выяснять статус присутствующих. Представитель местных властей посчитал, что общественники превратят все в «спектакль». Сам же Андрей Андриевский представился волгоградцам не только заместителем главы района, но и бравурным «ветеран воздушно-десантных войск». Жители сгладили конфликт, но все происходящее попало на видео наших коллег. После этого не прошло и суток, как чиновник уволился.