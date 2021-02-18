Расширен список волгоградских предпринимателей, которые смогут работать по патенту

Фото из архива КП. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

До настоящего момента в списке видов предпринимательской деятельности, для которой в Волгоградской области применима патентная система налогообложения, было 64 пунктов. Сегодня, 18 февраля, на заседании Волгоградской облдумы депутаты расширили этот перечень до 84-х.

- В обновленный перечень вошли, например, такие виды деятельночти, как помол зерна, производство муки и круп, сборка и ремонт очков, изготовление сельскохозинвентаря, ремонт спортивного и туристического оборудования и другие, - уточняют в пресс-службе облдумы.

Кроме того, для некоторых коммерсантов снизили размер возможного к получению годового дохода. Так, для тех, кто оказывает услуги по перевозке грузов, доход уменьшили со 10 до 35 тысяч рублей. Кто реализует продукцию с использованием торговых автоматов, объем годовой прибыли снизили - в 1,8-2,7 раза (в зависимости от территории действия патента). Уменьшили сумму возможного получения годового дохода и для ветеринаров – с 500 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 января 2021 года отменен единый налог на вмененный доход.

- Это позволит сделать переход с одного налогового режима на другой более гибким и удобным. И, безусловно, станут стимулом для того, чтобы всё больше предпринимателей выбирали патентную систему налогообложения, - отметил председатель парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Станислав Коротков.