Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Волгоградской области хозяйка магазина не платила зарплату трем сотрудникам

Женщина не исправилась даже после суда
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий
Долг перед работниками составил 70 тысяч рублей

Долг перед работниками составил 70 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области хозяйка магазина решила не платить зарплату своим сотрудникам. 31-летняя жительница Урюпинска наняла для работы в торговой точке трех человек. На должности заведующей и продавцов-кассиров они были трудоустроены без официального оформления. Через некоторое время работники без каких-либо причин перестали получать зарплату. Свои права они решили отстоять в суде. Они доказали, что действительно работали в магазине и что перед ними образовалась задолженность в 70 тысяч рублей.

В феврале прошлого года суд вынес решение в пользу работников магазина. Однако хозяйка торгового объекта до сих пор с ними не расплатилась. Поэтому теперь ею занялись следователи. Сейчас предпринимаются меры к возмещению потерпевшим суммы причиненного ущерба, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки прокуратуры Урюпинского района.