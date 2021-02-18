В Волгоградской области хозяйка магазина не платила зарплату трем сотрудникам

Долг перед работниками составил 70 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области хозяйка магазина решила не платить зарплату своим сотрудникам. 31-летняя жительница Урюпинска наняла для работы в торговой точке трех человек. На должности заведующей и продавцов-кассиров они были трудоустроены без официального оформления. Через некоторое время работники без каких-либо причин перестали получать зарплату. Свои права они решили отстоять в суде. Они доказали, что действительно работали в магазине и что перед ними образовалась задолженность в 70 тысяч рублей.

В феврале прошлого года суд вынес решение в пользу работников магазина. Однако хозяйка торгового объекта до сих пор с ними не расплатилась. Поэтому теперь ею занялись следователи. Сейчас предпринимаются меры к возмещению потерпевшим суммы причиненного ущерба, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки прокуратуры Урюпинского района.