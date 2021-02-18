Новый корпус онкоцентра в Волгограде готов уже на 60 процентов

Фото администрации ВО.

Здание нового корпуса онкоцентра в Волгограде внешне почти готово. Рабочие уже заканчивают монтаж витражей крытого перехода и даже установили лифтовое оборудование. Сейчас основные работы идут внутри: монтируют систему отопления, прокладывают трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, системы бытовой канализации здания, а также электропроводку. Параллельно ведутся отделочные работы.

- Ежедневно на объекте задействованы 125 человек и порядка десяти единиц техники. На данный момент объект готов уже на 62,5%, - отчитываются в облздраве.

Напомним, новый корпус онкоцентра строится в Волгограде в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В этом здании разместится лечебно-диагностический центр. Здесь будет и детская, и взрослая поликлиники, рассчитанные на 100 и 600 посещений в смену. Кроме того, здесь расположится отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии.

На следующем этапе на территории онкоцентра планируют построить центр позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов (ПЭТ-центр). Принято решение и о строительстве радиологического корпуса.

- Открытие этого корпуса позволит пациентам отказаться от поездок в Москву или Санкт-Петербург для получения лучевой терапии, - отмечают в облздраве.

Напомним, что помимо этого в области открываются центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Сейчас их уже десять, еще четыре планируют открыть в 2021 году. Основная их задача – выявлять новообразования на ранних стадиях.