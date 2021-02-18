В Волгограде на перекрестке улиц Пельше и Таращанцев изменят схему движения

Скоро на перекрестке начнут устанавливать новые дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде на одном из оживленных перекрестков в Краснооктябрьском районе изменят схему движения. Речь идет о пересечении улиц Таращанцев и Пельше. С 10 марта главной станет дорога по Таращанцев в обоих направлениях. Соответственно Пельше будет второстепенной. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, это решение приняли на основании запросов горожан и анализа дорожной ситуации. Сейчас на этом участке преимущество при движении имеют водители, которые на перекрестке поворачивают с улицы Таращанцев на Пельше в сторону Второй Продольной и в обратном направлении – с Пельше на Таращанцев в сторону улицы Титова.

Автомобилистам в марте придется внимательнее ехать на перекрестке, обращая внимание на новые знаки. В ближайшее время их начнут устанавливать, но закроют до 10-го числа. Изменения в схеме движения на перекрестке согласовали с ОГИБДД УМВД России по Волгограду.