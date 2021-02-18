В Волгограде Качинский рынок возобновил свою работу после пожара

Через 2 дня после пожара рынок снова открылся Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 18 февраля возобновилась работа Качинского рынка, сообщает оперативный штаб на базе администрации Дзержинского района. Таким образом, торговля началась менее чем через двое суток после крупного пожара. Открылась та часть, которую не охватил огонь. Изначально торговый объект должен был снова распахнуть свои двери в пятницу, 19 февраля. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, пострадавшие в результате ЧП предприниматели, а таких признали 13 человек, начали получать на рынке новые места на льготных условиях. Только что они будут продавать? Торговцы после пожара жаловались, что у них все сгорело.

Накануне на Качинском рынке предпринимателей, чьи павильоны не сгорели, пустили к своим торговым точкам. Также на объекте восстановили систему энергоснабжения и проверили, как работает отопление торговой площадки.

Напомним, пожар на Качинском рынке начался около 14.00 во вторник, 16 февраля. Огонь полыхал на площади в 2 тысячи квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв. При пожаре погибла женщина, которая работала продавцом. Также в больницу с отравлением продуктами горения госпитализировали трех человек.