Обокрали на четверть миллиона: в Волгоградской области поймали дачных воров

Сейчас воры находятся под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области полицейские поймали серийных воров. В начале февраля 2021 года в одном из садовых товариществ Городищенского района неизвестные выбивали двери и стекла в домах и выносили бытовую технику. Владельцы трех дачных участков недосчитались телевизоров, стиральных машинок, обогревателей, варочных панелей и другого ценного имущества. Потерпевшие оценили ущерб в четверть миллиона рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Розыск воров длился недолго. Полицейские задержали двух подозреваемых. Это неработающие жители Тракторозаводского района Волгограда, которым 39 и 41 год. Они имеют неоднократные судимости за различные преступления. В кражах на дачах мужчины сознались. Во время обысков полицейские нашли в гараже одного из воров часть похищенной бытовой техники. Сейчас преступники под стражей, им грозит до шести лет тюрьмы.