Волгоградцев за нарушение перчаточно-масочного режима начнет наказывать комитет архитектуры и градостроительства

Маски и перчатки в регионе никто не отменял Фото: Андрей АБРАМОВ

В Волгоградской области увеличится список лиц, которые могут составлять административные протоколы за нарушение перчаточно-масочного режима. С 1 марта 2021 года штрафовать волгоградцев без средств индивидуальной защиты в местах общего пользования начнут чиновники регионального комитета архитектуры и градостроительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Документ опубликовали на сайте областной администрации.

Составлять протоколы смогут председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области, его заместители, главные специалисты отдела архитектуры и информационного обеспечения градостроительной деятельности и отдела организационного, финансового обеспечения и документооборота, а также другие чиновники, должности которых указали в постановлении №105.

Отметим, каждый день в Волгоградской области составляются протоколы из-за несоблюдения перчаточно-масочного режима. Только за минувшие сутки, 17 февраля, в местах общего пользования выявили 109 нарушений со стороны жителей и юридических лиц.