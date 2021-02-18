На производствах Волгоградской области в 2021 году появятся 2500 новых рабочих мест

Фото: Администрация Волгоградской области

18 февраля губернатор Волгоградской области провел выездное совещание по вопросам модернизации и открытия производственных площадок с господдержкой. Также обсуждалось увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции. Совещание прошло на Волжском заводе текстильных материалов. В 2021 году на предприятии появится полный цикл переработки полипропилена - от гранул чистого полипропилена до тканого геополотна. На новой линии уже ведется пуско-наладочные работы. Стоимость проекта больше 56 миллионов рублей.

Андрей Бочаров во время совещания отметил, что индекс роста промышленного производства в Волгоградской области составил 99%. В 2021 году в регионе запланировали ввести три новых производства и модернизировать 19 участков, рассказали «КП-Волгоград» в региональной администрации.

- Это 2500 рабочих мест, - отметил губернатор. - Если в прошлом году на эти цели было направлено более 25 млрд рублей, то в этом году планируем направить уже более 40 млрд. Все реализуется в значительной части с государственной поддержкой. Требования к инвесторам - чтобы заработная плата была не ниже среднеотраслевой.