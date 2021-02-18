В Волгограде снесут два жилых дома

Двухэтажки признали опасными для здоровья и жизни жильцов Фото: Мария АНАНОВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут два жилых дома. Двухэтажки №49 и 52 в поселке Мирный признали аварийными. В Волгоградской области в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» провели инженерные осмотры многоквартирных домов. По их итогам выяснилось, что два здания опасны для здоровья и жизни жильцов. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, в домах выявили многочисленные трещины и повреждения конструктивных элементов. Двухэтажки напротив стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе города могут буквально развалиться.

Госжилнадзор составил заключения о техническом состоянии домов и направил их в межведомственную комиссию Краснооктябрьского района Волгограда для их рассмотрения. Инспекция признала эти дома аварийными, теперь их должны снести.