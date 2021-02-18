В Волгоградской области водитель погиб, переезжая реку Дон

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области накануне, 18 февраля, водитель решил пересечь реку Дон. Однако во время движения по льду он не справился с управлением. В Калачевском районе из-за морозов река замерзла. По ней и поехал 47-летний мужчина за рулем «Chevrolet Niva». Лед выдержал, однако автомобилист на песчаной отмели потерял контроль за внедорожником. Машина опрокинулась, а водитель от полученных травм скончался на месте, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В Волжском один человек пострадал в массовом ДТП. В 12.00 среды на улице Горького 71-летний водитель на «Ладе Гранта» не выдержал дистанцию и врезался сзади в «Chevrolet Lacetti». От удара иномарка «догнала» другую «Ладу Гранту». В результате аварии скорая помощь увезла в больницу водителя, из-за которого и случилось происшествие.