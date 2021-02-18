Волгоградское УФАС в 2020 году оштрафовало предприятия на 31 миллион

Волгоградское Управление антимонопольной службы подвело итоги 2020 года. Особое внимание в ведомстве уделили контролю за торговлей, органами власти и сферой ритуальных услуг. Оказалось, что число обращений в УФАС выросло по сравнению с 2019 годом на 20%. Сотрудники рассмотрели 2914 жалоб от граждан, юридических лиц и предпринимателей. В частности, волгоградцы сообщали о том, что сталкивались со спам-звонками и рассылкой смс без их согласия абонента. Также УФАС отметило новую практику интернет-рекламы. В поисковых системах продвигается ложная информация о ставках автокредитования под предлогом рекламы якобы не финансовых, посреднических услуг «содействия в подборе финансовых услуг, сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

При этом число административных дел стало меньше. В прошлом году их было 415. А сумма штрафов выросла в 3 раза. Почему? Выросли наказания субъектов естественных монополий.

В 2020 году к административной ответственности привлекли 285 человек, в том числе 185 должностных лиц и предпринимателей.