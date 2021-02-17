В Волгограде сутки искали пропавшего школьника

Полицейские выясняют, почему школьник не вернулся домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде сутки искали 14-летнего школьника. Мальчик пропал вечером 16 февраля, выйдя из дома на одной из улиц частного сектора Кировского района. Около 18.00 он отправился на тренировку в секцию по борьбе. Только там его не видели. С заявлением об исчезновении сына в полицию обратилась мама. Пропажа подростка не оставила равнодушными многих волгоградцев, которые в среду, 17 февраля, в социальных сетях писали сообщения с просьбой помочь в поисках. И они не остались безрезультатными. К счастью, мальчика нашли, и он уже с мамой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, мальчик жив и здоров, у него нет никаких травм. Все обстоятельства его отсутствия дома выясняют полицейские. Им школьник сказал, что гулял с другом. Только по каким-то причинам прогулка сильно затянулась.