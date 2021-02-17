В Волгоградской области молодому краснодарцу увеличат срок за побег из тюрьмы

В Волгоградской области молодому краснодарцу могут увеличить тюремный срок. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу. 19-летний парень сидел за кражу в колонии-поселении №27 регионального УФСИН. Однако в декабре 2020 года он решился на побег. И задуманное ему удалось воплотить. Житель Краснодарского края скрывался от полицейских на протяжении трех дней. Но его все-таки нашли в Дубовском районе.

Предварительное расследование проводили сотрудники отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району. Материалы уголовного дела направили в суд, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Теперь обвиняемому наверняка увеличат срок. По статье «Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание» ему грозит до четырех лет тюрьмы.